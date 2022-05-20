Süper Lig'de 38. hafta heyecanı başladı. Antalyaspor ile Galatasaray bu sezonun son maçlarında karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 lik eşitlikle sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Süper Lig'de 38. hafta heyecanı başladı. Antalyaspor ile Galatasaray bu sezonun son maçlarında karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 lik eşitlikle sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Antalyaspor'un golünü 45. dakikada Ndao kaydederken, Galatasaray'ın sayısı ise 77'de Mostafa Mohamed'den geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor sezonu 59, Galatasaray ise 52 puanda tamamladı.

KEREM YEDEK BAŞLADI

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, yedek kulübesinde yer aldı.

Teknik direktör Domenec Torrent, Antalyaspor karşısında bu futbolcunun yerine Taylan Antalyalı'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray, maça Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu ve Gomis 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Semih Kaya oturdu.

Galatasaray'da Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli ise kadroda yer almadı.

ANTALYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Naldo ve Bahadır Öztürk'ü yedeğe çekti.

Şahin, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Veysel Sarı ve Kudriashov'u görevlendirdi.

Antalyaspor, sahada Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan Sinik, Luiz Adriano ve Haji Wright 11'iyle yer aldı.

Akdeniz ekibinin yedek kulübesinde ise Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Naldo, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Sinan Gümüş ve Hakan Özmert yer aldı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek kulüp tarihinde ilk kez üst üste 15 karşılaşmada rakipleri karşısında kaybetmeme başarısı gösteren Antalyaspor'da taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Taraftarlar, Şahin ve futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı, sevgi gösterisinde bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Ndao'nun defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Haji Wright'ın, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu kornere çeldi.



31'inci dakikada Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Haji Wright topa topuğuyla vurdu ancak kaleci Muslera'yı geçemedi.



34'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ryan Babel'in vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.



45'inci dakikada Haji Wright sol kanatta topla buluşup ceza sahasına girip vurduğu top Nellson'a çarptıktan sonra Ndao'nun önünde kaldı. Ndao'nun dokunduğu top filelerle buluştu. Yapılan VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 1-0.



56'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın vuruşu üstten auta gitti.



77'nci dakikada girdiği ikili mücadelede sakatlanan Veysel Sarı yerde yattığı sırada Kerem Aktürkoğlu'nun verdiği pasla topla buluşan Mostafa Mohamed topu ağlara gönderdi. Antalyasporlu futbolcuların yaptığı itiraz karşılık bulmadı ve hakem golü verdi: 1-1.



Uzatma dakikalarının sonlarında serbest vuruşta Fernando'nun vurduğu top üst direğin üstünden dışarı çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



Karşılaşmanın başında taraftarlar Nuri Şahin'in fotoğrafının ve daha önce oynadığı takımların formalarının yer aldığı ve İngilizce 'Yeni Başlangıçlar' yazan bir pankart açtı. Maç içerisinde ve sonunda ise taraftarlar Nuri Şahin lehinde tezahüratta bulundu.