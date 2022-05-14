GALATASARAY HABERLERİ - Şoke eden istatistik! Son 40 yılın...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 48 puanla 13. sırada bulunan Galatasaray, son 40 yılın en kötü istatistiğine imza atabilir. Sarı-kırmızılılar, kalan iki maçını kazanamazsa 16. sıraya kadar gerileyebilir. Cimbom, kalan iki maçını kazansa bile en iyi ihtimalle 9. sıraya yükselecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 06:40