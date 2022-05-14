Süper Lig'de son 40 yılın en kötü dönemini geçiren Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladıktan sonra deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Şoke eden istatistik! Son 40 yılın...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 48 puanla 13. sırada bulunan Galatasaray, son 40 yılın en kötü istatistiğine imza atabilir. Sarı-kırmızılılar, kalan iki maçını kazanamazsa 16. sıraya kadar gerileyebilir. Cimbom, kalan iki maçını kazansa bile en iyi ihtimalle 9. sıraya yükselecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bitime 2 hafta kala 48 puanla 13. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 6 puan alınması halinde en iyi ihtimalle 9. sıraya çıkacak ancak puan kaybetmeye devam ederse 16. sıraya kadar inebilir.
Galatasaray en son 1981-82 sezonunda şampiyonluk potasına değil düşme hattına daha yakındı.