Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, 11 Haziran'da yapılacak seçimde Eşref Hamamcıoğlu dışında bir adayın çıkacağını düşünmediğini söyledi.
Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur"
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı kulüpte 11 Haziran'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak. Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. İki adayın dışında çıkacak aday, Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Şov yapmış olur." ifadelerini kullandı. İşte sarı-kırmızılı kulübün başkan adayının o sözleri... (GS spor haberi)
Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, 11 Haziran'da yapılacak seçimde Eşref Hamamcıoğlu dışında bir adayın çıkacağını düşünmediğini söyledi.
Fotomaç'ın haberine göre; Hukuken herkesin aday olma hakkının olduğunu belirten Öztürk, "Hukuken aday olabilir ama Galatasaray Lisesi'nden çıkan, kültür yuvasından çıkan bir değerler silsilesinin kaya gibi durduğu bir yerde bu tip kapı arkası işler, şık karşılanmaz.
Sandıkta gereken dersi alır. Şu anda iki adayın dışında çıkacak herkes eminim ki yüzde yüz sandıkta gereken dersi alacaktır.