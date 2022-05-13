YOK OLMAYA MAHKUMDUR

Adaylık başvurusu yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: Galatasaray'ın gelecekte elde edeceği başarılar bizim için önemli. Biz şahsen yönetmeye geliyoruz, projelerimizle, ekibimizle. Yoksa Galatasaray'ın başkanı var. Dün de vardı. Yarın da olacak.