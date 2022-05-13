Her şey Harry Potter'ın taktığına benzeyen bir gözlük almamla başladı. Instagram'dan gözlüklü fotoğrafla paylaşımım sonrası bana Kerem Potter demeye başladı. Büyük bir Harry Potter hayranıydım. Bu yüzden hayali bir sihirli değnek sallayarak kendi gol kutlamamı yarattım. Sanırım bu benim özelliklerimden biri."