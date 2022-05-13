Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun ismi çok sayıda takımda anılıyor...
Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Yeni adresi…
Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmişti. Milli yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kerem için transfer görüşmelerinin başladığı ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (GS spor haberi)
Kerem Aktürkoğlu ile Atletico Madrid ve Lyon yakından ilgileniyor.
fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün Fransız basınından derlediği habere göre; Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan milli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia geldi.