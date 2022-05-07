Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Başakşehir maçı öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Başakşehir'in son 4 maçını izledik, gerçekten çok çok iyi oynuyorlar. Biz de Galatasaray'ız, oyunlarını minimalize etmeye çalışacağız. Elimizden geldiği şekilde oynamamız gerekiyor, iddiamız yok şu anda ama sorumluluğumuz bu."

"Türkiye'de hep motivasyondan konuşuluyor, hiç taktikten konuşulmuyor. Bu ilginç. Galatasaray'ın teknik direktörü için de oyuncusu için de motivasyonun içinden geliyor olması lazım."