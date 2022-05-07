Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezon sonu ayrılık depremi yaşanabilir.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden...
Galatasaray'da bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Süper Lig'de hedefi olan zirveden çok uzak kalan sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'na ise erken veda etti. Öte yandan Avrupa'ya veda eden Cimbom'da büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. İşte Galatasaray'da ayrılık söylentileri ve detaylar...
SEÇİM KRİZİ
Mart ayının sonunda Burak Elmas'ın mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası yaşanan süreçte kulüpte büyük bir belirsizlik ortamı oluşurken, son olarak 30 Nisan'daki kongreye mahkeme kararı ile tedbir konulmuştu.
Devamında yeni seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklansa da kulüp içinde yaşanan kaos, takım üzerinde de dengeleri değiştirdi.