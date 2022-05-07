GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden...

Galatasaray'da bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Süper Lig'de hedefi olan zirveden çok uzak kalan sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'na ise erken veda etti. Öte yandan Avrupa'ya veda eden Cimbom'da büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. İşte Galatasaray'da ayrılık söylentileri ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 13:47