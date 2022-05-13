Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, zirvenin bir hayli gerisinde kaldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Alman golcü! Hedef Borussia Dortmund forması giyen Steffen Tigges...
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, aradığı forveti Borussia Dortmund'da bulundu. Aslan, 23 yaşındaki Alman oyuncu Steffen Tigges için harekete geçti. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
Sarı-kırmızılılarda, performans düşüklüğünün yanı sıra başkanlık krizi de yaşanıyor.
Başkan Burak Elmas'ın divan kurulunda idari yönden ibra edilmemesiyle başlayan süreç kulübün 11 Haziran'da seçim kararı almasıyla sonuçlandı.