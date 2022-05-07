Geçtiğimiz yaz transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, gençleştirme operasyonuna gitti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Erick Pulgar kararı! Bonservisi alınacak mı?
11 Haziran'da seçime gidecek Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmaları da merak ediliyor. Orta saha bölgesinde alternatif oluşturmak isteyen Galatasaray'da, devre arasında kiralanan Erick Pulgar konusunda ise karar verildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım bu operasyonla birlikte takımın maaş bütçesini de önemli derecede azalttı.
Buna karşın yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir bonservis yükünün altına girilirken, orta saha bölgesinde ise yeterince alternatif oluşturamadı.