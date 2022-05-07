GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Erick Pulgar kararı! Bonservisi alınacak mı?

11 Haziran'da seçime gidecek Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmaları da merak ediliyor. Orta saha bölgesinde alternatif oluşturmak isteyen Galatasaray'da, devre arasında kiralanan Erick Pulgar konusunda ise karar verildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 10:05