TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız yağdıracak! İşte hedefteki isimler...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız yağdıracak! İşte hedefteki isimler...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentileri karşılayamayan 3 büyükler, gelecek sezon için kadroda yapılanma çalışmalarına başladı. Yaz transfer döneminde hareketli saatlerin yaşanması beklenirken, İstanbul'dan uçaklar yıldız futbolcular için havalanacak. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 11:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022- 12:16