Galatasaraylı futbolcu Olimpiu Morutan, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. İşte Rumen futbolcunun açıklamaları:
Nasıl bir çocukluk geçirdin?
Çocukluğum... Sadece futbola adadığım bir çocukluk... Öyle geçti, ondan da gurur duyuyorum.
Galatasaraylı futbolcu Olimpiu Morutan, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. İşte Rumen futbolcunun açıklamaları:
Nasıl bir çocukluk geçirdin?
Çocukluğum... Sadece futbola adadığım bir çocukluk... Öyle geçti, ondan da gurur duyuyorum.
Çocukluk kahramanın kimdi?
Hiçbir zaman böyle bir kahraman seçmedim ama beğendiğim futbolcular vardı. Ronaldo, Messi, Xavi'yi beğeniyordum.
Hagi ile ilk tanışma?
11 yaşında Danone Kupası'nda tanıdım Hagi'yi. Ve ilk tanıştığımda çok heyecanlıydım. O kupada final maçını oynadık ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildim; Hagi'nin elinden de en iyi futbolcu kupasını aldım.
Transfer süreçlerinde neler yaşandı? Galatasaray'a gelmeye nasıl ikna oldun?
Doğrusunu söylememi isterseniz sadece gazetelerde okuyordum Galatasaray ile Steau Bükreş benim hakkımda görüşüyorlar diye ama benim hiçbir bilgim yoktu. Transferden iki gün önce bana söylendi Galatasaray'a transfer olacaksın diye.
Transferinden önce Fatih Terim aradı mı ya da Hagi'den tavsiye aldın mı?
Hayır Fatih Hoca da aramadı, Hagi'yle de görüşmedim.
Geldiğin zaman iyi başladın ama uzun süre 90 dakika oynatılmadın. Fiziksel olarak hazır değil yorumları vardı, fiziksel olarak hazır mıydın?
Ben 90 dakika oynamaya her zaman hazırdım ama Fatih Hoca üzerimdeki baskı artmasın diye bana maçtan maça daha fazla dakika verdi. ilk dönemi daha kolay atlatayım diye...
Galatasaray Avrupa'da iyi giderken, ligde bunu niye yapamadı?
Benim fikrim takım olarak Avrupa maçlarına çok iyi konsantre oluyorduk. Marsilya, Lazio, Lokomotif Moskova takımlarıyla oynadık. Bütün konsatrasyon o maçlara yöneliyordu. Herhalde ligde o kadar konsantrasyon olmuyordu. Benim fikrim.
Sezonun kırılma maçı olarak gördüğün maç var mı?
Tam olarak bir maç söyleyemem ama iki, üç maç oldu kaybettiğimiz... Umarım yeni sezona daha iyi başlarız ve şampiyonluğa oynarız.
Fatih Terim gittikten sonra uzun süre oynayamadın... Torrent'le bir anlaşmazlık mı yaşadın ya da başka bir problem mi var?
O sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Ben idmanda aynı şekilde çalışmaya devam ettim belki de daha da fazla çalıştım ama hoca öyle bir karar aldı sorumlusu o. Ben aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum hiçbir zaman da bırakmadım çalışmayı.
Dışarıdan çekingen görünüyorsun, takımda iletişim probelemi yaşadın mı?
Herkesle diyalog kuruyorum. Belki iletişime kapalı görünüyorum ama öyle bir insan değilim. Sakin biriyim.
Taraftarlar seni çok sevdi ama şu merak ediliyor gelip geçici biri mi olacaksın yoksa Hagi gibi iz mi bıracaksın? Nasıl bir gelecek düşünüyorsun?
Tabii ki Galatasaray'da kalıp şampiyonluk kazanmayı arzu ediyorum. Kim istemez Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Arzum Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak.
Kaptan Arda ile ilgili neler söylemek ister? Onun gibi kariyerli bir futbolcuyla oynamak nasıl?
Arda gibi bir oyuncuyla aynı takımda oynamaktan onunla beraber idman yapmaktan tabii ki çok büyük bir gurur duyuyorum. Çocukluğumda takip ediyordum Atletico Madrid'de, Barcelona'da oynarken... Çok beğendiğim bir futbolcu. Gururdan başka söyleyecek bir şey bulamıyorum.
Dünyada sempati duyduğu takım
Şu anda Galatasaray'ı tutuyorum.
Dünyada en beğendiğin futbolcu?
Ronaldo ve Messi. Ama umarım Ronaldo bir tane daha altın top kazanır.
En etkilendiği, en beğendiği şehir?
Barcelona
En beğendiği stat?
Camp Nou
Cica dışında en iyi anlaştıği futbolcu?
Dediğim gibi bütün arkadaşlarıma saygılıyım, herkesle çok iyi anlaşıyorum, bir isim vermek istemiyorum. İlk geldiğim günden bu yana hepsi bana çok iyi davrandı.
Hobisi?
Balık tutmak (Gülüyor)
Gezmeyi ve film izlemeyi seviyorum.
Taraftara mesajı?
Onları çok seviyorum. Bu sonuçlara rağmen stada geliyorlar. Onları da mahçup ettik bu sene. Umarım onlara şampiyonluk hediye ederiz.
Türkiye Ligi?
Çok beğendiğim bir lig, çok güzel futbol oynanıyor, çok kontratak oynanan bir lig.