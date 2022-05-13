- Fatih Terim ve Domenec Torrent ile çalı��ma fırsatı buldun. İki hoca için yorumun ne olacak?

"Fatih Terim sadece Galatasaray için değil futbol dünyası için herkesin saygı duyduğu bir karakter. Benim için büyük bir kişilik. Domenec için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Çok iyi bir insan. Saygı duyulması gereken biri.