Galatasaray'ın genç stoperi Victor Nelsson önemli açıklamalarda bulundu. Transferi düşünmediğini ifade eden Danimarkalı stoper, Fatih Terim ve Domenec Torrent ile ilgili konuştu.
GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson'dan flaş Arda Güler yorumu!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson açıklamalarda bulundu. Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisi altında olan genç savunmacı, transferi düşünmediğini kaydetti. Nelsson, kendisine yöneltilen Arda Güler sorusuna da flaş bir cevap verdi. İşte o açıklamalar...
Milliyet'e konuşan Nelsson, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler hakkındaki soruya flaş bir yanıt verdi.
- Huzursuzluk ve kaosun içinde kendini bulduğun bir sezon yaşadın. Neler hissediyorsun?
"Zor bir sezon olarak geçti. Kupa kazanamadık. Galatasaray için oynuyorsanız işin sonunda bir kupa kazanmanız gerekiyor. Avrupa'da iyi mücadele ettik ama yetmez.