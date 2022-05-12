3 büyükler Salih Özcan'ı renklerine bağlamak istiyor.
TRANSFER HABERLERİ - Türk yıldızdan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!
Son dakika transfer haberleri: 3 büyükler 24 yaşındaki Salih Özcan'la yakından ilgileniyor fakat yurt dışından da talipler var. 1. FC Köln'de oynayan orta saha oyuncusu verimli geçirdiği sezonun ardından büyük kulüplerin radarına takıldı. Premier Lig ve Bundesliga'dan güçlü ekipler milli futbolcuyu yakından takip ediyor. (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Yabancı kuralı düşünüldüğünde, yetenekli milli futbolcu orta saha için oldukça uygun bir transfer olarak ortaya çıkıyor.
Beşiktaş daha önce de ilgilendiği milli futbolcuyu bu sezon da kadrosuna eklemek istiyor.