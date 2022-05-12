TRANSFER HABERLERİ - Türk yıldızdan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!

Son dakika transfer haberleri: 3 büyükler 24 yaşındaki Salih Özcan'la yakından ilgileniyor fakat yurt dışından da talipler var. 1. FC Köln'de oynayan orta saha oyuncusu verimli geçirdiği sezonun ardından büyük kulüplerin radarına takıldı. Premier Lig ve Bundesliga'dan güçlü ekipler milli futbolcuyu yakından takip ediyor. (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 15:46 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022- 15:49