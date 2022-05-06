Spor Toto Süper Lig'in bitimine üç hafta kala ligde kalmayı garantileyen GZT Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk, takım halinde kenetlenerek başarıya ulaştıklarını söyledi.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Kocuk'tan beklenmedik yanıt! "Geri döneceğim ama..."
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz GZT Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk, yeşil-beyazlılardaki performansından geleceğine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karadeniz temsilcisinin ligde kalmasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray'da kalıp kalmayacağına dair ise flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Başarılı file bekçisi Kocuk, bu sezon yeni kurulan bir takım olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.
Sezon başında çoğu kişide Giresunspor'un küme düşeceği düşüncesi olduğunu dile getiren Kocuk, "Belki Giresun halkı bile tutunabileceğimize inanmıyordu. Bakıldığında ilk 6 hafta galibiyetsiz geçti, belki bir gol attığımız 6 haftaydı ama Göztepe deplasmanından sonra toparlanan bir takım vardı." dedi.