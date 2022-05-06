Herkes birbirine sımsıkı sarıldı ve başarı böyle geldi. Çünkü oyuncular, personel, yöneticiler olsun herkes birbirine inandı ve günün sonunda başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. En önemli faktör birbirine inanmak ve aile olabilmekti. Biz de bunu gerçekten çok iyi başardık."