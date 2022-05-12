Galatasaray'da kaleye alternatif arayışı sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Fransa'dan yıldız file bekçisi
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Muslera'ya alternatif arayışları devam ediyor. İsmail Çipe'den beklediği verimi alamayan Galatasaray, Inaki Pena'nın kiralıktan dönmesi üzerine kaleci transferine yoğunlaştı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da kabus gibi geçen sezonun ardından transfer hareketliliği başladı.
Kadrosunu tecrübeli yıldız isimlerle genişletmek isteyen Galatasaray, bu sezon Muslera'nın sakatlanmasıyla 2. kaleci eksikliği sebebiyle büyük sıkıntılar yaşadı.