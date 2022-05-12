Galatasaray'da seçim hazırlıkları sürdürülürken transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı!
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları sürdürülürken bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimler konuşulurken sürpriz bir ayrılık kararı alındığı iddia edildi. İşte o ayrılık kararının ayrıntıları... (aspor.com / DIŞ HABERLER)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinden sonra seçim atmosferine giren sarı-kırmızılılarda bu süreç tartışma konusu yarattı.
Seçim ile alakalı yapılan itirazlar ve kimlerin aday olup olmayacağı merak konusu olurken bir yandan da takım içerisindeki sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı.