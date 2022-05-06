Henüz Galatasaray'ın seçimli genel kurulu yapılmadı ama Başkan adayı Metin Öztürk'ün ekibi ilk firesini verdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Okan Buruk krizi! Metin Öztürk ve Levent Nazifoğlu...
Galatasaray'da ortalık karıştı. Sarı kırmızılı kulüpte henüz seçimli genel kurulu yapılmadı ama başkan adaylarından Metin Öztürk'ün ekibi ilk firesini verdi. Öztürk adına İsmail Sarıkaya'nın Okan Buruk ile bir araya gelmesi ve prensipte anlaşılmasının ardından, Levent Nazifoğlu ile ipler tamamen koptu. İşte Okan Buruk krizinin perde arkası...
Geçtiğimiz hafta Öztürk adına, İsmail Sarıkaya, Okan Buruk'la bir araya gelmiş ve teknik direktörlük koltuğu için prensipte anlaşmıştı.
Zorlu Center'da yapılan ve A Spor'un ortaya çıkardığı görüşmenin ardından tam anlamıyla yer yerinden oynadı.