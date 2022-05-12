Galatasaray camiası, 11 Haziran'daki seçimi beklerken transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
GALATASARAY HABERİ: Pasquale Sensibile transfer avında! Gattuso, Bernardeschi, Vecino ve Gil...
Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da seçim hazırlığı sürerken, diğer yandan gözler yeni sezon için yapılacak olan hamlelere çevrildi. Sarı kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Cimbom'un İtalya seferi ve gündemde olan isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında yapılan transferlerden istenen verimi alamayan Galatasaray, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak için harekete geçti.
Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin önceki gece apar topar İtalya'ya gittiği öğrenildi.