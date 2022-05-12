GALATASARAY HABERLERİ - Gol krallığına koşuyor! Aslan'ın umudu Baran Demiroğlu

Galatasaray'da bu sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalırken UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hedeflerine ulaşamadı. Bu sebeple Aslan'da yeni sezonun planlamaları da başladı. Yeni sezonda kadrosuna birçok transfer yapması beklenen Cimbom'da gözler bir yandan da genç oyunculara çevrildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 11:31