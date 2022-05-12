Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray'da sezon boyunca orta saha krizi yaşandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan'a Witsel müjdesi! Resmen açıklandı
Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımda, Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan Axel Witsel ismi gündeme gelmişti. Belçikalı yıldız oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Witsel'in hocası Marco Rose, oyuncusunun geleceği hakkında önemli bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sarı-kırmızılı takımda en çok süreyi Taylan-Berkan ikilisi aldı.
Ancak iki oyuncu da bir türlü beklentileri karşılayamadı.