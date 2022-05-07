Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Galatasaray adına bu kötü dönemin en büyük kazançlarından birisi Victor Nelsson oldu.
GALATASARAY HABERİ: Sevilla'dan sonra Aston Villa da Victor Nelsson için devrede!
Sevilla'dan sonra Aston Villa da Victor Nelsson için düğmeye bastı. Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerard'ın transfer listesindeki isimlerden birisinin Danimarkalı yıldız olduğunu yazan İngiliz basını, "9 milyon sterlinlik yıldız Aston Villa'nın ilgisini çekiyor" manşetini attı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Genç yaşına rağmen lider karakteri ve savunmadaki müthiş performansıyla adından söz ettiren Danimarkalı stoper 5 büyük ligden birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.
KESINLIKLE ILGI ÇEKIYOR
Takvim'in haberine göre, 23 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Aston Villa ile de anılıyor.