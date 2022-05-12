Galatasaray, sezon başından bu yana inişli çıkışlı performans gösterirken, camiada en çok konuşulan konulardan biri yaşlı futbolculardı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Bartuğ Elmaz'a Marsilya kancası
Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen genç oyuncu Bartuğ Elmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız medyası, genç futbolcunun Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşma sağladığını okuyucularına aktardı. İşte detaylar...
Sarı kırmızılılar, sezon başında gençleştirme operasyonuna gitmişti.
Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde, Cicaldau ve Morutan transfer edilmişti.