GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Bartuğ Elmaz'a Marsilya kancası

Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen genç oyuncu Bartuğ Elmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız medyası, genç futbolcunun Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşma sağladığını okuyucularına aktardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 16:59