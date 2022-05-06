GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Elneny ve Xeka bombası!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 11 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, görevi devretmeden Mohamed Elneny ve Xeka'yı takıma kazandırmayı planlıyor. Bütçesi onaylanmadığı için direkt transfer yapamayan Elmas, başkan adaylarının kabul etmesi halinde prensip anlaşmasına vardığı iki yıldızla ön protokol yapacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 06:40