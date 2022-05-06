11 Haziran'daki seçimi beklemeden Torrent'i gönderecek olan Başkan Burak Elmas transfer mesaisinde...
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Elneny ve Xeka bombası!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 11 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, görevi devretmeden Mohamed Elneny ve Xeka'yı takıma kazandırmayı planlıyor. Bütçesi onaylanmadığı için direkt transfer yapamayan Elmas, başkan adaylarının kabul etmesi halinde prensip anlaşmasına vardığı iki yıldızla ön protokol yapacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Oyunculara gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alacak Elmas'ın, bütçesi onaylanmadığı için bonservis ödeme yetkisi yok.
Ancak başkan, sezon sonunda serbest kalacak isimlerle ön protokol imzalamaya hazırlanıyor.