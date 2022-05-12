GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ryan Babel'in sözleşme için gözü o tarihte!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ryan Babel'in sözleşme için gözü o tarihte!

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun sarı kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini korurken, Hollandalı futbolcu yeni sözleşme için gözünü o tarihe dikti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 06:40