Galatasaray camiası 11 Haziran'da yapılacak kongreye kilitlenirken kiralık ve sözleşmesi sona erecek olan oyuncular da seçimin sonucunu merakla bekliyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ryan Babel'in sözleşme için gözü o tarihte!
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun sarı kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini korurken, Hollandalı futbolcu yeni sözleşme için gözünü o tarihe dikti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Özellikle de Ryan Babel...
Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray forması altında kariyerine devam etmek isteyen 35 yaşındaki futbolcu, bu nedenle kendisini yeniden takıma kazandırmak isteyen Kasımpaşa'nın teklifini de beklettiği öğrenildi.