TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Paris Saint-Germain'li Junior Dina-Ebimbe ile ilgileniyor!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken aynı zamanda gelecek sezon içinde transfer çalışmaları sürdürülüyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken önümüzdeki sezon için kadro derinliği açısından transfer görüşmeleri devam ediyor. Sar-kırmızılılar orta sahada kadro derinliğini artırmak için çalışmalarını sürdürürken PSG'nin genç futbolcusu Junior Dina-Ebimbe ile ilgilendiği iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 11:03