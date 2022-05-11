GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da 7 yolcu birden! Yönetim ve futbolcular...

GALATASARAY HABERLERİ - Kulüp tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da gelecek sezon için öncelikle gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda seçim 11 Haziran'da gerçekleşecek. Adaylıklarını açıklayan Metin öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Fırat Develioğlu dışında aday çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. Gündemde olan isimler Ünal Aysal, Dursuk Özbek ve yeniden aday olması gündemde olan Burak Elmas olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca yeni sezonda sözleşmesi bitecek olan 6 isim öne çıktı. İşte tüm detaylar... (GS spor haberleri)