Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalkantılı süreç devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip henüz başkan ve teknik direktör konusuna netlik kazanbilmiş değil.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan bedava hamlesi! Başkanlık seçimi sonrası...
Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda başkan adayları transfer arayışlarına hız verdi. Bu doğrultuya göre fırsat transferleri için temaslara başlayan yönetimin listesinde bonservisi elinde olan sürpriz bir isim geldi. İşte o futbolcu ve detaylar... (GS spor haberleri)
Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim sürecine giren sarı-kırmızılı ekipte yeni yönetim de merakla bekleniyor.
Daha önce adaylıklarını açıklayan isimler arasında Eşref Hamacıoğlu ve Metin Öztürk yer alıyor.