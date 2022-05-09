GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan bedava hamlesi! Başkanlık seçimi sonrası...

Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda başkan adayları transfer arayışlarına hız verdi. Bu doğrultuya göre fırsat transferleri için temaslara başlayan yönetimin listesinde bonservisi elinde olan sürpriz bir isim geldi. İşte o futbolcu ve detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 10:54