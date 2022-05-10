Süper Lig'de tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray'ın sezon boyunca zayıf karnı orta sahası oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Axel Witsel bombası! Menajerler önerdi
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibe menajerler flaş bir öneride bulundu. Belçikalı yıldız Axel Witsel Galatasaray'a önerildi. Oyuncunun şartları masaya yatırılırken transferle ilgili kararı ise yeni yönetim verecek.
Sarı-kırmızılı takımda en çok süreyi Taylan-Berkan ikilisinin aldı.
Ancak beklentiyi karşılayamadılar.