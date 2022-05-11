Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY HABERİ - Erick Pulgar takımda kalacak mı? Resmen açıkladı
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Şilili orta saha oyuncusu, geleceğine ilişkin İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleri... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılılar, Pulgar'ı yarım sezonluğuna kiralamıştı.
Galatasaray'da başkanlık seçimleri nedeniyle şu anda transfer (gelecek-gidecek) konusu ağır devam ediyor.