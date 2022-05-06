SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan hepsi Süper Lig olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4, turuncu-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Başakşehir 14 kez gol sevinci yaşarken, Galatasaray ise 13 kez rakip fileleri havalandırdı.