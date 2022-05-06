Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'ten o isme kesik! İşte Başakşehir maçı muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Son 5 maçından 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Cimbom'da teknik direktör Domenec Torrent; son oynanan Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe birden gidecek. İşte Başakşehir-Galatasaray maçı öncesi son durum ve G.Saray'ın muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle aldığı 47 puanla haftaya 13. sırada girdi.
Turuncu-lacivertliler ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 60 puanla 4. sırada bulunuyor.