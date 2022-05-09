TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Alexis Sanchez sesleri!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları sürdürülürken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında gençleştirme planlamasıyla kadro yapılanması yapan sarı-kırmızılılarda istenilen başarı sağlanamadı. Galatasaray yönetimi gelecek sezon da takımın başarısızlık yaşamaması için kadroyu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu isimlerden birisinin de Alexis Sanchez olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 14:33