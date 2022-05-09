Galatasaray'da başkanlık yarışı devam ederken mevcut yönetim seçilecek başkana kaliteli transferler ve kadro bırakmak istiyor.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Alexis Sanchez sesleri!
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları sürdürülürken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında gençleştirme planlamasıyla kadro yapılanması yapan sarı-kırmızılılarda istenilen başarı sağlanamadı. Galatasaray yönetimi gelecek sezon da takımın başarısızlık yaşamaması için kadroyu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu isimlerden birisinin de Alexis Sanchez olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda beklenilenin uzağında kalan Aslan'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hızla devam ediyor.
Bitiricilik ve kadro kalitesi sorununu çözmek isteyen sarı-kırmızılıların Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez ile ilgilendiği belirtildi.