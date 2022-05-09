TRANSFER HABERİ - Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonunun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da flaş bir ayrılık yolda. Sarı-kırmızılıların Şubat 2021'de kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Aralık 2021'de bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Öte yandan Mısırlı golcünün yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 12:51