Galatasaray'daki çalkantılı performansıyla bir türlü bekleneni veremeyen Mostafa Mohamed, sezon sonu takımdan ayrılmak istiyor.
TRANSFER HABERİ - Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonunun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da flaş bir ayrılık yolda. Sarı-kırmızılıların Şubat 2021'de kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Aralık 2021'de bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Öte yandan Mısırlı golcünün yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cim-Bom özellikle Fransız devlerinin kıskacında olan Mostafa Mohamed için en az 10 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.
Geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'ın 4 milyon dolar karşılığında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, bu sezonki formu ile beklentileri bir türlü karşılayamadı.