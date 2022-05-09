Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Muslera kararını verdi! 2024 yılından sonra...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir deplasmanında oynanan mücadeleye damga vurdu. Uruguaylı eldiven, tam 10 kurtarışa imza atarak turuncu-lacivertlilere geçti vermedi. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı eldiven, 2024 yılından sonraki yol haritasını çizdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Gol sesinin çıkmadığı maça damgasını vuran ise sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera oldu.