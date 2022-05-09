Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçirmeyen Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar hızlandı.
Galatasaray'da flaş Okan Kocuk kararı! Yeni sezonda...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Giresunspor'a gönderdiği ve Karadeniz ekibinde başarılı bir performans sergileyen Okan Kocuk'un sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Yönetim, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da oynamak istediğini açıklayan 26 yaşındaki file bekçisiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Kadroda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılarda kaleci mevkisinde hangi isimlerin yer alacağı merak konusu oldu.
Cimbom'da sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Fernando Muslera'nın yeri garanti.