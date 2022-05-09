Karadeniz ekibinin bu sezon ligde kalmasında büyük pay sahibi olan Okan Kocuk ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ SEZONDA KİRALANMAYACAK

Sezon başında yeniden takıma katılacak olan 26 yaşındaki eldiven, bu kez başka bir kulübe kiralanmayacak.