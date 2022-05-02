Galatasaray için son zamanlarda yapacağım yorum hep aynı oluyor, zannediyorum bundan sonra aynı olacak: Galatasaray ölmüş ağlayanı yok. Kim ağlayacak? Seyirci. Peki Galatasaray'la kim dalga geçecek?

Kongre üyeleri.

Mustafa Cengiz vefat ettikten sonra Galatasaray'ın ne başı belli ne arka tarafı. Yönetim böyle olursa takımın da düzgün olacak hali yok.

Helal olsun Galatasaray seyircisine.

Bu takıma bile destek vermek için bayağı seyirci geliyor.

90 dakika boyunca maçın direksiyonunu elinde tutan takım Sivasspor. Hemen hemen tüm ikili mücadeleleri kazanan gene Sivasspor. Oyunu istediği gibi yönlendiren Sivasspor. Pozisyonlara giren yine Sivasspor.

Galatasaray oynuyor ama bireysel.

Rast gelirse atarlar. Sivasspor kaybetseydi yazık olurdu.

Galatasaray kongre üyelerinden bazıları başkanlık sevdasına düşmüşler ama bu isimler Galatasaray'a başkan olabilecek kapasitede değiller.

Bir teknik adam getirdiler o da fiyasko. Neymiş efendim 'Guardiola'nın yardımcısıymış'.

Ben olsam Guardiola'nın aşçısını getirirdim. Hiç olmazsa adam futbolculara iyi yemek yapardı.

Yemekleri iyi yapardı da takım da sahada fena mücadele etmezdi hani.