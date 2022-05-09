Saha içinde işleri bir türlü yoluna koyamayan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini kulüp adına en az zararla feshetmeye çalışıyor.
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Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray'ı gelecek günlerde sıkıntılı zamanlar bekliyor. Sahadaki problemlerin yanı sıra mali olarak da sıkıntı içerisinde olan Sarı-Kırmızılı ekibi Haziran ayında da finansal sorunlar bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS haberi)
Ancak 11 Haziran'da seçimini gerçekleştirecek sarı-kırmızılı kulübü, Torrent'in tazminatından çok daha büyük finansal sorunlar bekliyor.
Sabah'ın haberine göre; Yeni yönetim, 20 milyon Euro borçla futbol takımını devralacak.