GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a Haziranda dev fatura!

Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray'ı gelecek günlerde sıkıntılı zamanlar bekliyor. Sahadaki problemlerin yanı sıra mali olarak da sıkıntı içerisinde olan Sarı-Kırmızılı ekibi Haziran ayında da finansal sorunlar bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 06:40