Galatasaray'ın emektar ismi Fernando Muslera yıllar geçse de herkesi büyülemeye devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da kale güven veriyor! Fernando Muslera...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Mücadelede sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, takımını ipten aldı ve maçta devleşti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın emektar ismi Fernando Muslera yıllar geçse de herkesi büyülemeye devam ediyor.
2011 yılında Florya Tesisleri'nin kapısından içeri girdiğinde daha 24 yaşındaydı.
Sahaya sarı- kırmızılı formayla adım attığından bu yana gerek karakteri, gerekse performansıyla taraftarların sevgilisi olmayı başardı.