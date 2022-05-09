TARAFTARLAR NE DEDİ?

Eğer Muslera'yı izleyerek büyümüş bir çocuksanız, masal kahramanlarına ihtiyaç duymazsınız. @shdwgala

Bu ülkede bir İmparator'un bir de Muslera'nın modası geçmez, net... @Maystro_1905

Türkiye topraklarının görmüş olduğu gelmiş geçmiş en iyi kaleci Fernando Muslera'dır. NOKTA @Grande_1905

Musleram vatan savunur gibi kalesini savunuyor. @exselans_1905

Galatasaray sensin, seni ölümüne savunacağız Muslera. @SevgiAsk1905