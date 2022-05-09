Galatasaray taraftarı teknik direktör Domenec Torrent'i istenmeyen adam ilan etti.
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent gönderileceğini yalanladı! "Burak Elmas'la görüştük"
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, kötü gidişata 'dur' diyemedi. İspanyol çalıştırıcı ligde 16 maça çıkarken 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Maç sonunda çalışan deneyimli teknik adam, gönderileceği yönündeki iddiaları yalanladı ve başkan Burak Elmas'la bir araya geldiklerini söyledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray taraftarı teknik direktör Domenec Torrent'i istenmeyen adam ilan etti.
İspanyol çalıştırıcı ise sarı-kırmızılı takımın başında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Burak Elmas'ın, Sivasspor mağlubiyetinin ardından sert açıklamalar yapan İspanyol hocayla bir araya geleceği ve yolların ayrılacağı iddia edilmişti.