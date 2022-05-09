Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Elneny'den kötü haber geldi.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mohamed Elneny'den kötü haber geldi!
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mohamed Elneny'den kötü haber geldi. Her iki takımda orta sahayı güçlendirmek için kadrosuna katmak istediği Mısırlı futbolcuyla kulübü Arsenal'ın sözleşme uzatmak için görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte transfer görüşmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
İki büyük takımda gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve kadro rotasyonunu genişletmek istiyor.
Bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan sarı-kırmızılılarda orta sahadaki genişliği artırmak ve ilk 11 rekabetini artırmak için Mohamed Elneny'nin kadroya kazandırma mesaisi sürüyordu.