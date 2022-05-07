Galatasaray'da gündem seçim... Yeni başkanların hoca adayları belli. Eşref Hamamcıoğlu başkanlık koltuğuna oturursa takımı Rudi Garcia'ya teslim edecek.
Galatasaray'da Rudi Garcia saniye saniye takımı izliyor! Seçin sonrası...
Galatasaray'da yapılacak olan seçimi Eşref Hamamcıoğlu kazanırsa ünlü teknik direktör Rudi Garcia'yı takımın başına getirecek. Fransız hoca ekibiyle birlikte sarı-kırmızılıları adeta ezberliyor. Cimbom'u mercek altına alan Garcia, hazırladığı rapora göre transfer politikasını belirleyecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da gündem seçim... Yeni başkanların hoca adayları belli. Eşref Hamamcıoğlu başkanlık koltuğuna oturursa takımı Rudi Garcia'ya teslim edecek.
Adnan Öztürk'ün göreve gelmesi durumunda ise Cimbom'un hocası Okan Buruk olacak.
Fotomaç'ın haberine göre, Eşref Hamamcıoğlu'nun kulübeye oturtacağı Garcia ekibiyle birlikte yeniden buluştu. 58 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın bu sezonki maçlarını saniye saniye izliyor.