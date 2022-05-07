Galatasaray'da başkanlıkla ilgili belirsizlik devam ederken camia içi huzursuzluk yaşanıyor.
Galatasaray'da 4 yıldız mutsuz! O isim ayrılmak istiyor
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımdaki kötü gidişat ve kaos ortamı futbolcuları da etkilemiş durumda. Aslan'da Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson gibi isimlerin kulüpteki durumdan rahatsızlık duydukları ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Aslan'da bir ara küme düşme stresinin dahi yaşandığı sezon, kulübün sürekli çalkantıda olması futbolcuları da bir hayli rahatsız ediyor.
Kariyerlerinin parlak döneminde Galatasaray'daki ortam sebebiyle geri planda kalmaları sebebiyle mutsuzlar.