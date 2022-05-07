Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Domenec Torrent'in Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray 36. hafta maçında Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Domenec Torrent'in geçmiş maçlarda olduğu gibi yine tecrübeli isimleri ilk 11'de sahaya süreceği kaydedildi. Avrupa hedefindeki Başakşehir ise zorlu mücadeleden galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 06:40