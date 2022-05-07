Bir ara yakından hissettiği kümede kalma stresini geride bırakan Galatasaray, Avrupa Kupaları kovalayan Başakşehir karşısında 3 puan arayacak.
Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Domenec Torrent'in Başakşehir maçı muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray 36. hafta maçında Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Domenec Torrent'in geçmiş maçlarda olduğu gibi yine tecrübeli isimleri ilk 11'de sahaya süreceği kaydedildi. Avrupa hedefindeki Başakşehir ise zorlu mücadeleden galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bir ara yakından hissettiği kümede kalma stresini geride bırakan Galatasaray, Avrupa Kupaları kovalayan Başakşehir karşısında 3 puan arayacak.
Fotomaç'ta yer alan haberde, sarı-kırmızılı yürekler hüsranla geçen sezonun bir an önce bitmesi için geri sayım yapıyor.
Galatasaray'da gündem sezonun son maçlarından çok yaklaşam seçim. Camia son 3 maç çok, yakın geleceği ilgilendiren Eşref Hamamcıoğlu ile Adnan Öztürk'ün yarışacağı seçimi düşünüyor.