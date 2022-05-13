FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'a transfer çalımı!

Son dakika Fenerbahçe haberi - Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma kazanmak isteyen Fenerbahçe'de transferde hareketli dönemler başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç bir yandan Jorge Jesus'a odaklanırken bir yandan da fırsat transferlerinin peşine düştü. Buna göre başkan Ali Koç, yeni bir sürprize imza atarak Galatasaray forması giyen milli futbolcuya kanca attı. İşte o isim ve transfer detayları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 06:40