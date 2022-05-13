Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası bir yükseliş yaşandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'a transfer çalımı!
Son dakika Fenerbahçe haberi - Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma kazanmak isteyen Fenerbahçe'de transferde hareketli dönemler başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç bir yandan Jorge Jesus'a odaklanırken bir yandan da fırsat transferlerinin peşine düştü. Buna göre başkan Ali Koç, yeni bir sürprize imza atarak Galatasaray forması giyen milli futbolcuya kanca attı. İşte o isim ve transfer detayları... (FB spor haberleri)
Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası bir yükseliş yaşandı.
Sarı-lacivertliler Kartal'ın gelişiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkına çok yaklaştı.
Başkan Ali Koç düzenlediği her basın toplantısında İsmail Kartal'a çok şey borçluyuz dese bile onunla devam etmeyecek.