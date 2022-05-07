GALATASARAY HABERİ - Torrent'i ikna etme çabaları sürüyor!

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent, beklentilerin altında kalmış durumda. Aslan'da İspanyol teknik adamla yolları ayırmak için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 06:40