Sivas yenilgisinin ardından Domenec Torrent'le yolları ayırma kararı alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas,
GALATASARAY HABERİ - Torrent'i ikna etme çabaları sürüyor!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent, beklentilerin altında kalmış durumda. Aslan'da İspanyol teknik adamla yolları ayırmak için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (GS spor haberi)
İspanyol hocayla sözleşme fesih görüşmelerine başladı.
Önümüzdeki sezon için yardımcılarıyla birlikte 2.1 milyon Euro maliyeti olan Torrent'e tazminat ödenecek.