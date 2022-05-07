Başakşehir ve Galatasaray Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıta geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

GALATASARAY: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ HAKİMİ KİM?

Başakşehir - Galayasaray maçını Fırat Aydınus yönetiyor.

SARI KART SINIRI

Sarı-kırmızılılarda Başakşehir mücadelesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fernando Muslera, Patrick van Aanholt ve Ryan Babel bugünkü maçta kart görürlerse cezalı duruma düşecekler.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY 30. RANDEVUDA

Galatasaray ile Başakşehir tarihlerinde 29 defa karşı karşıya geldiler ve bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar 14 galibiyet alırken; 8 maçı kaybetti. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in sahasında oynanan maçlarda ise Galatasaray 7-6 galip geldi.