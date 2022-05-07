Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan geride bıraktığımız gün eşi Aslıhan Turan ve takım arkadaşı Taylan Antalyalı ile birlikte objektiflere takıldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yıldızı Arda Turan Taylan Antalyalı'yla alışveriş turunda!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan alışveriş turuna çıktı. Deneyimli futbolcu, eşi Aslıhan Turan ve takım arkadaşı Taylan Antalyalı'yla gezerken objektiflere takıldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 14:11
Günün erken saatlerinde Turan ailesi ve genç futbolcu Taylan Antalyalı alışveriş merkezinde buluştu.
Dünyaca ünlü mağazaları gezen Arda Turan ve Aslıhan Turan daha sonra vedalaşarak ayrıldı.