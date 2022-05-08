Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçın 68.dakikasında oyundan alınan Mostafa Mohamed, yedek kulübesinde koltukları tekmelemiş ve direkt soyunma odasına gitmişti.
GALATASARAY HABERİ - Aslan'da Mostafa Mohamed krizi!
Galatasaray haberi: Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanında 0-0'lık sonuçla berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımda oyundan alınan Mostafa Mohamed'in tepkileri oldukça dikkat çekmişti. Mısırlı oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve ayrılmak istediği belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sürekli ilk 11'de forma giyemediği için Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Mısırlı golcünün, Başakşehir maçı sonrası Sarı-Kırmızılı kulüple psikolojik olarak köprüleri tamamen attığı öne sürülüyor.
Galatasaray'da bu sezon bir türlü ilk 11'de istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Mostafa Mohamed, kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti.