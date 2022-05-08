Galatasaray'ın ise 4 milyon Dolar karşılığında Mısır'ın Zamalek takımından transfer ettiği Mohamed'i kâr ederek satmaya sıcak baktığı ve 7-8 milyon Euro civarında bir teklifte 24 yaşındaki forvetin gidişine izin verebileceği konuşuluyor.