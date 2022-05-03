Sivas maçı sonrasında Domenec Torrent'in sözleri başkan Burak Elmas ve yönetimini kızdırdı...
GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent Burak Elmas'ı kızdırdı! Elmas'ın kararı...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımda alınan Sivasspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Teknik direktör Domenec Torrent'in açıklamalarından ve performansından memnun olmayan sarı-kırmızılı yönetim, flaş bir karara imza atabilir. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 06:40
Katalan çalıştırıcının, "Geldiğimizde kulüp boştu. Yangından mal kaçırır gibi. G.Saray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kulüp durdu! Bu tarz çalışmaya alışkın değiliz" sözleri ile sert eleştirilerde bulunan Katalan çalıştırıcının sözleri sonrasında Başkan Elmas harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre; 59 yaşındaki teknik adam ile yolları ayırmak isteyen Elmas, bir görüşme yapacak ve tazminatsız ayrılığın yollarını arayacak.