Galatasaray çok başarısız bir sezonu geride bıraksa da Avrupalı scoutlar birçok oyuncuyu listesine aldı.
GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas 5 yıldız için kararını verdi!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda başkanlık görevini şimdilik sürdüren Burak Elmas, 5 yıldız oyuncu için bonservis ücretlerini belirledi. Başkan Elmas, Kerem, Marcao, Nelsson ve Mohamed'in yanı sıra Yunus Akgün için de kapıyı çalanlardan en az 10 milyon Euro istiyor. (GS spor haberi)
Galatasaray çok başarısız bir sezonu geride bıraksa da Avrupalı scoutlar birçok oyuncuyu listesine aldı.
Son Sivasspor maçı için de Nef Stadyumu'na Almanya, Fransa ve İtalya'dan gözlemciler geldi.
Kerem, Marcao, Nelsson ve Mohamed'in yanı sıra Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.