GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas 5 yıldız için kararını verdi!

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda başkanlık görevini şimdilik sürdüren Burak Elmas, 5 yıldız oyuncu için bonservis ücretlerini belirledi. Başkan Elmas, Kerem, Marcao, Nelsson ve Mohamed'in yanı sıra Yunus Akgün için de kapıyı çalanlardan en az 10 milyon Euro istiyor. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 06:40