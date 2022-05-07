Domenec Torrent'ten Başakşehir maçı sözleri: "Gördüğüm şeyden ben memnunum"

Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Mücadele 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, "Ligin en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum. Sakat oyuncularımız nedeniyle biraz farklı bir kadro çıkarmak zorunda kaldık fakat gördüğüm şeyden ben memnunum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Maç sonrası sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İşte Torrent'in sözleri:

"Ligin en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum. Sakat oyuncularımız nedeniyle biraz farklı bir kadro çıkarmak zorunda kaldık fakat gördüğüm şeyden ben memnunum.

Bugün doktorlarla konuştum. Çok zor gözüküyor. Marcao antrenmanlara başladı, Omar başlamadı. Önümüzdeki hafta maçın ne zaman oynanacağı da önemli bir detay bizim için.

Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk diyebilirim. "