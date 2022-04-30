Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Cluj'de forma giyen Claudiu Petrila'nın transferi için bir süredir yarış halinde.
Fenerbahçe ve Galatasaray Claudiu Petrila'nın peşinde! Transfer...
Transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin Cluj'ün 21 yaşındaki yıldızı Claudiu Petrila'nın peşine düştüğü ifade edildi. Rumen ekibinin teknik direktörü Dan Petrescu, oyuncusunun geleceğiyle alakalı olarak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün derlediği habere göre; Rumen ekibinde teknik direktör Dan Petrescu, Petrila'nın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu ve olası transferin hem oyuncunun hem de Cluj kulübünün yararına olacağını ifade etti.
İşte o sözler...
Dan Petrescu'nun Rumen basınına yaptığı açıklamada; "Takımdan kimin ayrılacağına ben karar vermiyorum. Teklif kulüp için iyiyse her oyuncu ayrılabilir. Petril, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlara giderse başarı olur.